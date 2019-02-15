РИАМО – 15 фев. «Первый канал» отстранил магистра «Что? Где? Когда?» Александра Друзя и главного редактора «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера от участия в этих телепрограммах, сообщает в пятницу РБК.

«На «Первом канале» считают неэтичным и недопустимым поступок Ильи Бера и Александра Друзя, которые осознанно сделали заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, причастных к созданию шоу», — говорится в заявлении телеканала.

Ранее Бер заявил, что в ноябре прошлого года Друзь предложил ему раскрыть список вопросов в игре «Кто хочет стать миллионером?» в обмен на долю от трехмиллионного выигрыша. Бер утверждает, что передал Друзю список вопросов, но последние пять не были знакомы знатоку. В итоге Друзь и игравший с ним Виктор Сиднев не смогли ответить на последний вопрос и получили только 200 тысяч рублей. В доказательство своих слов Бер опубликовал несколько записей разговоров с Друзем.

Друзь, в свою очередь, рассказал иную версию произошедшего. Он отметил, что Бер передал историю с подкупом с точностью наоборот и именно редактор предложил сделку с вопросами за деньги. Знаток отметил, что удивился и даже восхитился наглости этого предложения и решил подыграть и посмотреть, насколько далеко может зайти Бер. При этом Друзь признался, что ему жаль, что он решил вступить в такую игру.