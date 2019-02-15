Как сделать кормушку и чем кормить птиц зимой в Подмосковье

Какие птицы зимуют в Подмосковье
К концу зимы у птиц наступает дефицит корма, поэтому они особенно нуждаются в помощи человека.
В Подмосковье зимует 91 вид птиц, и порядка 55 из них можно увидеть за один день, рассказала орнитолог, директор некоммерческого партнерства содействия развития орнитологии «Птицы и люди» Юлия Горелова.
Зимой из птиц, занесенных в Красную книгу МО, встречаются хищники – бородатая и длиннохвостая неясыть, кедровка. На реке Дубне, в рыбхозах севера и запада Подмосковья, можно увидеть занесенную в Красную книгу РФ белую лазоревку, а в южных районах – редкого серого сорокопута. В густых лесах и лесопарках водятся ушастые совы и серые неясыти, а на рябинах и ягодных кустарниках (например, боярышнике) – дрозды-рябинники и свиристели. Серые и белые куропатки встречаются в лесополосах вдоль дорог, на полях с кустарником по краям; в березняках и ольшаниках живут большие синицы, лазоревки, московки, длиннохвостые синицы.
Наиболее уязвимы в холода мелкие птицы: считается, что за зиму гибнет 70-80% птиц, родившихся летом, отметила орнитолог.
Из чего сделать кормушку
Эксперт межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА» Инга Чумакова рекомендует выбрать для изготовления кормушки дерево, фанеру или твердый пластик. Кормушки из этих материалов прочные, устойчивые, несильно раскачиваются на ветру, их легко чистить и можно использовать многократно.
Кормушки из тетрапаков или пластиковых бутылок могут сильно раскачиваться и тем самым напугать птиц. К тому же, они быстро приходят в негодность, оказываются на земле и засоряют территорию.
Бывают и одноразовые экологичные кормушки: например, из половинки апельсина или кокоса, наполненной зернами, из шишки, между чешуйками которой вложен корм и т.п.
Какой должна быть кормушка
- Кормушка должна защищать корм от осадков и ветра, поэтому необходимы бортики и крыша
- Птицам нужно обеспечить возможность пролетать кормушку насквозь или оставаться снаружи, забирая корм
- Избегайте конструкций, в которых есть только один вход – лучше сделать «птичью столовую» сквозной
- Также позаботьтесь об отсутствии шершавых и острых деталей, о которые птица может пораниться, советует эколог.
Если вы не можете изготовить правильную кормушку самостоятельно, лучше приобрести ее в магазине зоотоваров или товаров для сада.
Где повесить
Размещайте кормушку в защищенном от ветра месте, подальше от автодорог и других источников шума, на высоте примерно 1,5 метра от земли. Так до нее не доберутся кошки или собаки, при этом ее будет легко наполнять и чистить, посоветовали в «Движении ЭКА».
Желательно, чтобы рядом были естественные укрытия – деревья и кустарники, на которых пернатые могли бы расположиться, ожидая своей очереди на посещение кормушки. Идеально, если рядом находятся хвойные деревья: в них птицы могут спрятаться от ветра и хищников, согреться и отдохнуть в безопасности.
Несколько кормушек можно разместить рядом, но не слишком близко друг к другу, на расстоянии не менее 0,5 метра.
Кроме того, можно повесить кормушку на окне или балконе.
Разместите кормушку там, где вы сможете наполнять ее регулярно. Сыпать корм раз в неделю или в месяц, когда вы решили приехать на дачу, бесполезно, поскольку птицы не знают, что их здесь кормят, и не прилетают, объясняет орнитолог Юлия Горелова.
Что насыпать в кормушку
Нежареные и несоленые семена подсолнечника – универсальный и высокопитательный продукт практически для всех зимующих птиц. Также подойдут сушеные семена тыквы, арбуза, дыни.
Просо, овес, пшеница – богатые белками и углеводами, эти злаки идеальны для голубей, зеленушек, воробьев, щеглов.
Кусочки свежих или сушеных фруктов и ягод – придутся по вкусу дроздам, свиристелям и снегирям. Избегайте покупных магазинных сухофруктов с добавлением сахара и консервантов. Подойдут замороженные или засушенные плоды рябины, боярышника, калины, шиповника.
Нежареные, несоленые дробленые орехи – хороши для синиц, воробьев, дятлов и соек.
Несоленое сало и сливочное масло – это угощение подойдет насекомоядным птицам, таким как синицы и поползни.
Директор по развитию Союза охраны птиц России Елена Зубакина посоветовала класть в кормушку минерально-кальциевую подкормку из зоомагазина, она обеспечит птиц необходимыми макро- и микроэлементами. Нехватка полезных веществ может привести к истощению и гибели птицы.
Рацион птиц должен быть сбалансированным. Масло или жирные орехи могут привести к ожирению и другим болезням, которые снизят скорость реакции птиц на хищников, поясняет эксперт «Движения ЭКА».
Проще всего наполнять кормушку подсолнечными семечками – в начале зимы можно купить мешок в 5 кг и ежедневно подсыпать их, рекомендует Юлия Горелова.
Можно ли кормить хлебом?
«Кормить птиц исключительно хлебом и хлебобулочными изделиями – все равно что кормить человека одними конфетами», – говорит эксперт «Движения ЭКА» Инга Чумакова.
Пернатым необходимы белки и жиры, а хлеб – это углеводы. Он заглушает чувство голода, но не обеспечивает достаточного количества калорий для выживания зимой, поэтому никак не может быть основой птичьего рациона.
Елена Зубакина также отмечает, что сухие крошки белого хлеба не повредят, но могут быть лишь дополнением к основной подкормке.
К тому же, хлеб быстро размокает и портится, лучше скормить его голубям, которые сразу съедят его.
Чем кормить нельзя
Главное, чтобы корм для птиц был свежим и натуральным.
Под запретом для питания птиц
- забродившие или заплесневелые продукты,
- продукты с вышедшим сроком годности,
- соленое и жареное (дело в том, что у птиц нет потовых желез, поэтому, если накормить их соленой пищей, вся нагрузка ляжет на почки, которой они могут не выдержать),
- крупа с жучками и плесенью,
- также нельзя давать птицам черный хлеб.
Поилка
Зимой птицам тяжело найти незамерзшую воду для питья и гигиенических процедур, поэтому эколог Инга Чумакова советует установить в кормушке небольшую неглубокую емкость с водой.
Главное – чтобы пернатые могли присесть на бортик. Можно поставить эту емкость и где-нибудь неподалеку от кормушки.
Если кормить птиц как положено, регулярно, они будут слетаться в определенные часы, и вода не успеет замерзнуть. Существуют также специальные поилки с подогревом.
Наполнение и уход
Пернатые особенно нуждаются в дополнительной еде в сильные морозы и снегопады, а с приходом тепла подкормку сворачивают, говорит Елена Зубакина. Основное пропитание птицы все-таки должны добывать самостоятельно.
Кормушку нужно регулярно наполнять и чистить. Минимум раз в день желательно подсыпать корм – так птицы привыкнут к этому ресурсу пищи.
«Моя домашняя кормушка, в которую я каждый вечер высыпаю 1 л семечек, к 11 утра уже пустая», – поделилась орнитолог Юлия Горелова.
Чтобы кормушка не стала рассадником инфекций, регулярно чистите птичью «столовую» от испорченной еды, ежемесячно или хотя бы раз в сезон мойте конструкцию горячей водой с мылом.
Также можно пройтись по лесу и осмотреть кормушки, повешенные другими: наполнить, проверить конструкцию на безопасность, снять и выбросить поврежденные и т.п., советует эксперт «Движения ЭКА» Инга Чумакова.
Если у вас нет возможности ежедневно подсыпать корм, можно посадить на садовом участке ягодные кустарники – боярышник, калину, черноплодную рябину, облепиху и др. Такие природные «кормушки» не требуют пополнения и очень помогут птицам в холода, советуют эксперты.
Альтернативный вариант – специальные кормушки с дозаторами.
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