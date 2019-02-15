Как сделать кормушку и чем кормить птиц зимой в Подмосковье

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К концу зимы у птиц наступает дефицит корма, поэтому они особенно нуждаются в помощи человека.

В Подмосковье зимует 91 вид птиц, и порядка 55 из них можно увидеть за один день, рассказала орнитолог, директор некоммерческого партнерства содействия развития орнитологии «Птицы и люди» Юлия Горелова.

Зимой из птиц, занесенных в Красную книгу МО, встречаются хищники – бородатая и длиннохвостая неясыть, кедровка. На реке Дубне, в рыбхозах севера и запада Подмосковья, можно увидеть занесенную в Красную книгу РФ белую лазоревку, а в южных районах – редкого серого сорокопута. В густых лесах и лесопарках водятся ушастые совы и серые неясыти, а на рябинах и ягодных кустарниках (например, боярышнике) – дрозды-рябинники и свиристели. Серые и белые куропатки встречаются в лесополосах вдоль дорог, на полях с кустарником по краям; в березняках и ольшаниках живут большие синицы, лазоревки, московки, длиннохвостые синицы.

Наиболее уязвимы в холода мелкие птицы: считается, что за зиму гибнет 70-80% птиц, родившихся летом, отметила орнитолог.

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