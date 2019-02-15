РИАМО - 15 фев. В столице 16 февраля днем ожидается плюс 3 градуса тепла, это будет пик нынешней оттепели, затем в городе немного подморозит, а на следующей неделе температура вновь начнет повышаться, сообщается на сайте «Метеовести».

«По нашим прогнозам, оттепель в Европейской России задержится вплоть до конца недели. В субботу потепление достигнет своего пика – днем воздух в Москве прогреется до плюс 3 градусов. Но к понедельнику подморозит, и погода вернется в рамки февральского климата», – говорится в сообщении.

Однако с 19 февраля температура вновь начнет повышаться.

Ранее ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильных порывах ветра до 18 метров в секунду в пятницу и гололедице.