РИАМО - 15 фев. На юге Москвы легковой автомобиль столкнулся с междугородним автобусом, водитель легковушки погиб, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщил РИАМО представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.

«Вчера вечером на Ореховом бульваре произошло столкновение междугороднего рейсового автобуса и легкового автомобиля. Водитель легкового автомобиля погиб», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.