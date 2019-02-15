РИАМО - 15 фев. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service Limited повысило кредитный рейтинг Москвы с Ba1 до инвестиционного уровня Baa3 со «стабильным» прогнозом, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Повышение рейтинга связано с улучшением кредитоспособности региона и ростом доходов за последние годы. Контроль над расходами и высокие доходы улучшили операционные показатели и обеспечили финансовую гибкость на 2019-2021 годы.

«Повышение кредитного рейтинга города Москвы вслед за ростом суверенного кредитного рейтинга России – событие закономерное. Это еще раз подтверждает статус столицы как региона, занимающего лидирующие позиции в области экономики, финансов, развития инфраструктуры и социальной сферы», – отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Она дополнила, что столица проводит последовательную бюджетную политику, которая направлена на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие бизнеса и повышение качества жизни москвичей.

Также Зяббарова подчеркнула, что последние несколько лет экономика города демонстрирует устойчивый рост, сохраняется высокий уровень предпринимательской активности. Ежегодно в бюджет Москвы поступают платежи от сотен тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, которые работают в области информационных технологий и связи, торговли, финансов, промышленности, строительства, социальной сфере и других отраслях.

Кроме того, по ее словам, снижается уровень долговой нагрузки. В прошлом году государственный долг Москвы сократился еще на 4,3 миллиарда рублей. Сегодня его объем – 30 миллиардов рублей.

Ранее инвестиционный уровень рейтинга столицы России подтверждали международные агентства Fitch Ratings и Standard & Poor’s.