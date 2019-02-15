РИАМО - 15 фев. В России могут ужесточить санкции за нарушение правил дорожного движения, в частности, предлагается отменить скидки при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами, пишет в пятницу газета «Коммерсант».

«Минтранс <…> предложил правительству РФ ввести пятисотрублевый штраф за превышение скоростного лимита на 10-20 километров в час. В МВД считают, что новая санкция должна применяться только в населенных пунктах. В полицейском ведомстве ведут речь и об отмене скидки при оперативной оплате штрафа за нарушение правил стоянки и езду с нечитаемыми номерами», – говорится в статье.

Кроме того, в Москве предлагают ужесточить ответственность за отказ уступить дорогу пешеходам или нарушение правил проезда перекрестков.

По мнению замминистра МВД Игоря Зубова, увеличивать штрафы за отказ уступить дорогу пешеходам не нужно.

«В 2017 году санкция уже была увеличена, максимальный штраф вырос с 1,5 до 2,5 тысяч рублей, число нарушений снизилось с 1,7 миллиона в 2016 году до 1,5 миллионов в 2018 году. Количество случаев, когда водители не уступают дорогу спецтранспорту, сократилось с 22,3 тысячи в 2016 году до 5,2 тысячи в 2018 году», – уточняется в материале.

Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, который вводит санкцию для водителей, не уступивших повторно дорогу спецтранспорту. Так, предлагается с 500 рублей штраф поднять до 30 тысяч, а также лишать водительских прав на 1,5-2 года.

В МВД уверены, что для нарушителей, которые ездят с грязными или нечитаемыми номерами, нужно отменить 50% скидки на штраф. Сейчас за грязные номера штрафы составляют от 500 до 5 тысяч рублей и 2,5 тысяч – за использование подложных знаков. Также скидку предлагают отменить и для нарушителей стоянки-остановки.

Что касается опасного вождения, предлагается ввести штраф в 5 тысяч рублей. Документ принят в первом чтении 27 января 2018 года, но до второго так и не дошел. МВД обратилось в Госдуму с просьбой ускорить работу над поправками. Пока работа тормозится, так как сам термин «опасное вождение» допускает возможности для расширенного толкования.

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