РИАМО - 15 фев. В Марьиной Роще в столице ввели в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 88 машино-мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Четырехэтажную автостоянку построили в Северо-Восточном административном округе города рядом с Еврейским музеем и центром толерантности. Объекту уже присвоен адрес: улица Образцова, дом 19, строение 3», – отмечается в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, парковка предназначена для временного хранения автомобилей, ее общая площадь составляет свыше 3,5 тысяч квадратных метров. Отделка и техническое оснащение строения соответствует функциональному назначению объекта.

Паркинг построен за счет средств инвестора – религиозной организации ортодоксального иудаизма «Московской марьинорощинской еврейской общины».

«Открытие современных цивилизованных паркингов помогает решать проблему нехватки парковочных мест как в уже сложившихся районах города, к каким относится Марьина Роща, так и в новых микрорайонах», – уточнила Пятова.