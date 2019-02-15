РИАМО - 15 фев. Министр спорта России Павел Колобков высказал свое мнение об уголовном деле в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, отметив, что они не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей.

«Если честно, я не очень понимаю, почему мы должны обсуждать эту тему. Речь идет не об олимпийских чемпионах или чемпионах мира. <…> Это футболисты, играющие на уровне клубов РПЛ. Александр и Павел не добились в спорте таких достижений, чтобы быть примером для детей. Они стали известны всей стране из-за своих противоправных действий. Они нарушили закон, идет следствие. Уверен, что суд вынесет справедливое решение», – заявил Колобков в интервью газете «Известия», опубликованном в пятницу.

В отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также хавбека «Краснодара» Павла Мамаева возбуждено уголовное дело по факту конфликтов с их участием.

Одна драка произошла у столичной гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.