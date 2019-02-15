РИАМО - 15 фев. В пятницу в столице прогнозируются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду, на дорогах гололедица, в связи с чем жителей столицы призывают быть внимательными и осторожными, автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим, пешеходам – не укрываться под деревьями, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до конца суток 15 февраля в Москве ожидается западный, северо-западный ветер с порывами ветра до 13–18 метров в секунду, на дорогах гололедица», – отмечается в сообщении.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями МЧС России по Москве рекомендует автомобилистам снижать скорость и увеличивать дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Автомобили стоит парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», – уточняется в сообщении.

В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами будет идти небольшой мокрый снег, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.