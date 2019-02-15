РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 фев. В подмосковном Подольске пропала 65-летняя Галина Лагутина (Корикова), о ней ничего не известно с 8 февраля, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропала Лагутина (Корикова), 1953 года рождения, 8 февраля 2019 года она вышла из дома и не вернулась. Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза серые, волосы светлые короткие крашеные», – говорится в сообщении.

Была одета предположительно в коричневую меховую длинную шубу, темно-серый или темно-зеленый шерстяной берет, черные брюки и синие резиновые сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.