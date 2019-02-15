РИАМО – 15 фев. Гараж для грузовых машин на Новорязанской улице ждет реставрация, департамент культурного наследия города Москвы согласовал проект первого этапа работ, который планируется начать в текущем году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Архитектор спроектировал гараж в виде подковы. Грузовики въезжали с Новорязанской улицы через торцы здания, а выезжали с противоположной стороны. Благодаря такому решению пространства внутри могло одновременно помещаться 110 автомобилей», – отметил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Другой особенностью сооружения он назвал металлические перекрытия внутри полукруглой части. Конструкции, которые придумал знаменитый инженер Владимир Шухов, опираются только на внешние стены. В результате в гараже появлялось место для маневра грузовых машин. В середине дуги было оборудовано отдельное помещение под мастерские.

Гараж был возведен по проекту знаменитого архитектора Константина Мельникова в 1929–1931 годах.

«Комплекс выдержан в стиле конструктивизм и состоит из двух корпусов (Новорязанская улица, дом 27, строения 1 и 3). Здание признано объектом культурного наследия регионального значения. Работы будут проводиться под контролем Мосгорнаследия», – подчеркивается в сообщении.

На первом этапе реставрации специалисты укрепят фундамент и крышу, восстановят кирпичную кладку, демонтируют более поздние пристройки. Затем начнется основная часть реставрации.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в Москве ведется постоянно.

«Недавно началась реставрация гаража Госплана в Лефортове, там же отреставрируют фасады трехэтажного здания таможни. Это один из немногих домов, построенных на юго-востоке столицы в конце XVIII – начале XIX века и сохранившихся до наших дней. Здание является образцом промышленной эклектики, распространенной в годы активного развития мануфактурного производства в Москве», – резюмируется в сообщении.