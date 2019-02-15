РИАМО - 15 фев. Ледяную пещеру в столичном парке «Зарядье» закрыли для посетителей до 31 марта, это связано с проведением регламентных работ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Остальные павильоны работают по расписанию, билеты можно приобрести в кассах «Заповедного посольства» и подземного музея, а также в информационных киосках», - отмечается в материале.

Ледяная пещера — это пространственная арт-инсталляция художника Александра Пономарева и архитектора Алексея Козыря. Посетители в любое время года могут совершить путешествие в настоящее царство холода. Кристаллы льда образуются в пещере естественным путем. Чтобы создать красивый ледяной рельеф площадью 750 квадратных метров, на 14 километрах изогнутых металлических труб было заморожено около 70 тонн воды.

Решение о создании парка «Зарядье» было принято в 2012 году. Его открыли для посетителей в день 870-летия Москвы. Территория «Зарядья» разделена на четыре природные зоны. Здесь есть парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.