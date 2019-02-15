РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 фев. Полицейские подмосковной Балашихи задержали уроженца Средней Азии, подозреваемого в краже 31 тысячи рублей из квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.
В дежурную часть муниципального управления МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Солнечная, похитили денежные средства на сумму 31 тысяча рублей.
Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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