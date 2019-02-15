РИАМО (БАЛАШИХА) – 15 фев. Полицейские подмосковной Балашихи задержали уроженца Средней Азии, подозреваемого в краже 31 тысячи рублей из квартиры, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть муниципального управления МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что из ее квартиры, расположенной в одном из домов на улице Солнечная, похитили денежные средства на сумму 31 тысяча рублей.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан 38-летний уроженец одной из стран Средней Азии по подозрению в совершении данного преступления», – говорится в сообщении.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.