«Опубликованные документы содержат информацию об истории советских военных частей в Афганистане, а также о героях Афганской войны. В частности, на сайте обнародованы карточки о награждении генерала-лейтенанта Руслана Аушева, начальника российского Генштаба ВС в 1992 году генерала армии Виктора Дубынина и лейтенанта Александра Стовбы, известного также в качестве «воина-поэта», – отмечается в статье.