РИАМО – 15 фев. Минобороны РФ в связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана рассекретило уникальные документы, сообщает в пятницу Газета.ru.
Данные представлены в информационно-историческом разделе сайта военного ведомства.
«Опубликованные документы содержат информацию об истории советских военных частей в Афганистане, а также о героях Афганской войны. В частности, на сайте обнародованы карточки о награждении генерала-лейтенанта Руслана Аушева, начальника российского Генштаба ВС в 1992 году генерала армии Виктора Дубынина и лейтенанта Александра Стовбы, известного также в качестве «воина-поэта», – отмечается в статье.
Помимо этого, опубликованы записи о помощи советских военных мирным жителям Афганистана. Так, приводится информация о починке трактора и о подарке советских пионеров афганским детям.
Ранее министерство обороны России рассекретило документы к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.
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