РИАМО - 15 фев. Из-за ДТП на Варшавском шоссе в столице задерживаются трамваи четырех маршрутов, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«На Варшавском шоссе (в районе Новоданиловского проезда) – ДТП. Здесь задерживаются трамваи №№3, 16, 35, 47. Маршруты временно изменены», – говорится в сообщении.

Также в настоящее время на Ярославском шоссе в сторону центра задерживаются троллейбусы №76. Причиной сбоя стало дерево, которое опустилось на контактную сеть.