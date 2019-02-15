РИАМО – 15 фев. Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичной кредитной организации «АРБ-Инкасс», сообщается на официальном сайте Банка России.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 февраля лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация Общество с ограниченной ответственностью «АРБ-Инкасс» (НКО ООО «АРБ-Инкасс»), регистрационный номер 3353-К, город Москва (приказ Банка России от 15 февраля 2019 года №ОД - 308»), – говорится в сообщении.

Небанковская кредитная организация ООО «АРБ-Инкасс» основана в 2001 году. Компания предлагала инкассаторские услуги организациям и частным лицам.