РИАМО - 15 фев. Сразу два объекта культурного наследия в столичных районах Таганский и Хамовники выставят в марте на городские торги по программе «1 рубль за 1 квадратный метр в год», говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества Москвы.

«В настоящее время для проведения аукционов департаментом городского имущества готовится лотовая документация. Объявление заявочной кампании по данным объектам запланировано на март 2019 года», – отмечается в сообщении.

Первый лот – объект культурного наследия – «Городская усадьба – Фряновская мануфактура Г.В. и М.В. Залогиных, XVIII век – XIX век: – главный дом – контора фабрики, вторая половина XVIII века – XIX век – ограда, вторая половина XIX века». Площадь этого здания – свыше 1 тысячи квадратных метров, оно расположено по адресу: улица Воронцовская, дом 19А, строение 2. Начальный размер годовой арендной платы за объект составит – 8 454 261.98 рублей.

Второй объект культурного наследия – «Городская усадьба, XIX век – главный дом», площадь – более 353 квадратных метров. Здание расположено по адресу: Кропоткинский переулок, дом 10, строение 1. Строение является двухэтажным каменно-деревянным жилым домом. Начальный размер годовой платы за аренду исторического здания составит 3 308 053 рублей.

Инвесторам, победившим на торгах и заключившим договор аренды, предстоит провести восстановительно-реставрационные работы. После этого они смогут перейти на льготную ставку аренды.

«Всего с 2012 года, когда начала действовать программа «1 рубль за 1 квадратный метр в год», реализовано 28 объектов культурного наследия, и на 13 из них уже действует арендная ставка 1 рубль за квадратный метр. Предприниматели полностью выполнили первоначальные условия программы, отреставрировали объекты и ввели их в эксплуатацию», – пояснил первый заместитель департамента городского имущества города Москвы Кирилл Пуртов.