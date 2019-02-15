РИАМО – 15 фев. Следователи начали проверку по факту инцидента в одном из столичных аэропортов с народным артистом СССР Василием Лановым, ранее авиакомпания «Победа» отказалась пускать на борт актера из-за размера ручной клади, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ряда СМИ, Лановой 14 февраля собирался вылететь из Москвы в Ростов-на-Дону на творческую встречу со зрителями. Однако народного артиста не пустили на самолет. Причиной стало несоответствие багажа артиста требованиям, предъявляемым авиакомпанией. Представители авиперевозчика сетуют на помощников артиста, которые якобы не подготовили всенародного любимца к перелету.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина проводится доследственная проверка по факту нарушения прав народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового авиаперевозчиком «Победа»», – говорится в сообщении.

Так, следственная группа проводит проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – уточняется в материале.