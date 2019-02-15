РИАМО - 15 фев. Троллейбусы задерживаются на Ярославском шоссе в столице из-за того, что дерево опустилось на провода, сообщается в официальном Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

По данным в аккаунте, на Ярославском шоссе возле Федоскинской улицы на контактную сеть опустилось дерево.

«В сторону центра задерживаются троллейбусы №76. Автобусы №№136, 172, 244, 375, 544, 789, 903 и электробусы №76 между Федоскинской улицей и МГСУ едут по основному ходу шоссе. Будьте внимательны», - говорится в сообщении.