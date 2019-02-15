РИАМО – 15 фев. Сенат США смягчил готовящиеся санкции против государственных банков России, так, американская сторона не будет замораживать денежные активы той или иной организации без веских причин, сообщает в пятницу РБК.

Первый вариант законопроекта о санкциях предусматривал возможность блокировки госбанков России только по причине их национальной принадлежности. Издание уточняет, что речь идет о Сбербанке, ВТБ, Внешэкономбанке, Газпромбанке, Россельхозбанке, Промсвязьбанке, а также Банке Москвы. Так называемый DASKA 2, начатый 13 февраля, краткое содержание которого доступно на сайте комитета сената по международным делам, содержит в себе санкции из первой версии билля, но предлагает конгрессу и дополнительные меры.

«В карточке законопроекта на сайте конгресса США документа пока нет; первым его положения описал The Bell», – отмечается в сообщении.

В DASKA 2 сохранились многие предложения из первой версии законопроекта, следует из полного его текста.

«В частности, осталось предложение сделать невозможным выход США из НАТО без согласия двух третей сенаторов, а также намерение обязать Вашингтон отправлять европейским союзникам лишнюю военную технику. Авторы законопроекта продолжают настаивать на создании в Госдепартаменте отдела по цифровой экономике и кибербезопасности и на наделении американского Минюста правом закрывать ботнеты и другую цифровую инфраструктуру, которая может быть использована в незаконных целях», – уточняется в материале.

Под удар американской стороны попадут только те финансовые организации, которые «предоставили финансовую или иную поддержку с целью вмешательства России в демократический процесс или выборы в другой стране», следует из документа.

Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что США готовят «адские санкции», которые обрушатся на Россию в течение нескольких месяцев. Эксперты допускают, что при таких обстоятельствах курс доллара взлетит до 100 рублей.