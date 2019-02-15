РИАМО – 15 фев. Порядка 1 миллиона пассажиров перевезли автобусы «Мострансавто» по межрегиональным маршрутам по итогам 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Межрегиональных маршрутов у предприятия 27. Их общая протяженность – почти 3 тысячи километров. Они проходят по Подмосковью и шести близлежащим регионам – Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областям», – отмечается в сообщении.

Больше всего пассажиров – свыше 325 тысяч человек – перевезено на рейсах в Калужской области.

«Кроме того, популярностью пользуются маршруты во Владимирской области – их выбрали около 200 тысяч пассажиров. Замыкают тройку лидеров маршруты в Тульской области, ими воспользовалось более 110 тысяч человек», – уточняется в материале.

Межрегиональным маршрутам на предприятии уделяют особое внимание.

«Перед выходом на линию водители проходят медицинское обследование. Кроме того, проводится предрейсовый технический контроль. Специалисты проверяют системы, влияющие на комфорт пассажиров и безопасность перевозок», – заключается в сообщении.