РИАМО - 15 фев. Видео массовой драки со стрельбой, которая произошла на юго-востоке столицы, появилось в интернете, ролик опубликован на сайте Федерального агентства новостей.

На видео попали машины сотрудников полиции, которые прибыли на место потасовки. Видно, как полицейские осматривают место происшествия. В ролике также показан автомобиль, получивший повреждения в ходе конфликта.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Москве, 14 февраля в 22:40 около кафе на 1-й Курьяновской улице произошел конфликт, предположительно, на бытовой почве. Его участниками стали около 20 граждан. В ходе инцидента неустановленные пока лица произвели выстрелы из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи он был отпущен. Также были причинены механические повреждения иномарке.

В ОМВД России по району Печатники доставили 18 граждан для проверки на причастность к совершению противоправных действий. Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство».