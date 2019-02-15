РИАМО - 15 фев. Власти Японии могут отменить краткосрочные въездные визы для граждан России, сейчас этот вопрос находится в проработке, сообщает в пятницу Газета.ru.

«По данным издания (японской газеты Sankei – ред.), россияне смогут не получать визу при визите в страну на срок менее 90 суток при условии заблаговременной регистрации в японском консульском учреждении данных своего загранпаспорта», – говорится в сообщении.

Кроме того, Япония рассматривает возможность разрешить россиянам многократный безвизовый въезд в период установленного срока.

Сроки введения данной системы еще не обозначены. Подразумевается, что этот вопрос могут решить на встрече глав министерств иностранных дел Японии и России, которая пройдет в Мюнхене 16 февраля. Глава российского МИДа Сергей Лавров во время российско-японских переговоров выступал за отмену визового режима между двумя странами.