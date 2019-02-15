Конфликт со стрельбой произошел 14 февраля возле кафе «Неолит» в Москве. В результате происшествия пострадал один человек, после оказания медицинской помощи он был отпущен. Также были причинены механические повреждения иномарке.
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Конфликт со стрельбой произошел 14 февраля возле кафе «Неолит» в Москве. В результате происшествия пострадал один человек, после оказания медицинской помощи он был отпущен. Также были причинены механические повреждения иномарке.
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