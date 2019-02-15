РИАМО - 15 фев. Участниками массовой драки на 1-й Курьяновской улице в столице стали около 20 человек, в результате конфликта пострадал один человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Информация, опубликованная в ряде СМИ, о драке с участием якобы 100 человек и причинения телесных повреждений десяти гражданам, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 14 февраля в 22:40 около кафе на 1-й Курьяновской улице между примерно 20 гражданами произошел конфликт, предположительно, на бытовой почве. В ходе инцидента неустановленные пока лица произвели выстрелы из травматического оружия. В результате один мужчина получил телесные повреждения, после оказания медицинской помощи он был отпущен. Также были причинены механические повреждения иномарке.

«В ходе пресечения противоправных действий, в соответствии с законом «О полиции», полицейским из табельного пистолета Макарова был произведен один выстрел вверх. Пострадавших от выстрела нет», – добавляется в материале.

В ОМВД России по району Печатники доставили 18 граждан для проверки на причастность к совершению противоправных действий.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство». Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления. Ведется следствие.

Видео с места массовой драки у кафе «Неолит» в Москве>>