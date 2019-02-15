РИАМО – 15 фев. В подмосковном Клину полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотических средств, у приезжего изъяли более 10 свертков с героином, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Клин в результате оперативно-разыскных мероприятий возле одного из домов по улице Гайдара был задержан 34-летний уроженец ближнего зарубежья, подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с комкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой около 2 граммов», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в дальнейшем при осмотре места проживания правонарушителя полицейские обнаружили и изъяли 12 свертков с аналогичным содержимым, а также электронные весы и сотовый телефон, в памяти которого находился адрес и фото «закладки» с наркотическим средством. По прибытии на место оперативниками в обшивке дома был обнаружен и изъят сверток с героином. Всего из незаконного оборота изъято более 30 граммов наркотика.

По данному факту следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

«Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», – уточняется в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.