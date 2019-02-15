РИАМО - 15 фев. На юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой, из порядка 50 участников конфликта пострадали восемь человек, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы завязался конфликт, который вылился в массовую драку на 1-й Курьяновской улице с участием порядка 50 человек. В ходе драки пострадали восемь человек, семеро из них отделались легкими ушибами и синяками и от госпитализации отказались», - говорится в сообщении.

На место происшествия выезжали четыре наряда полиции, которые полностью перекрывали улицу. Около 10 человек доставили в отделение полиции по району Печатники.

Видео с места массовой драки у кафе «Неолит» в Москве>>