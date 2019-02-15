РИАМО – 15 фев. Автобусы «Мострансавто» перевезли около 2 тысяч человек по маршруту в форме сердца в День всех влюбленных, также предприятие провело в соцсетях конкурс для любящих сердец, победители которого получили бесплатную экскурсию в музей ретроавтомобилей, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

«Если провести маркером по схеме следования автобусов на маршруте №390 Ржавки – Зеленоград (станция «Крюково»), то можно увидеть, что в начале пути он образует большое сердце протяженностью в три километра», – отмечается в сообщении.

В День всех влюбленных на этом маршруте вместе с билетом пассажиры получали конфеты.

«Мы решили поздравить жителей и гостей Подмосковья с Днем всех влюбленных. Среди путешественников маршрута в форме сердца было около полусотни пар», – добавляется в материале.

Маршрут проходит по поселку Ржавки в городском округе Солнечногорск. По маршруту курсируют автобусы большого класса.

В этом году «Мострансавто» отметило День всех влюбленных по-особенному, добавляется в материале.

«Например, в социальных сетях предприятия объявили конкурс для пар, победителей пригласили на экскурсию в музей ретроавтомобилей «Мострансавто», который находится в Видном», – заключается в сообщении.