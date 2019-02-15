РИАМО – 15 фев. Автомобиль загорелся на парковке на шоссе Энтузиастов в столице, площадь возгорания составила пять квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

14 февраля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2, где происходило загорание автомобиля на парковке на минус первом этаже. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

«В целях безопасности пожарно-спасательными подразделениями с парковки были выведены 540 человек. Сведений о пострадавших не поступало», – отмечается в сообщении.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован.