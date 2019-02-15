РИАМО - 15 фев. Ко Дню защитника Отечества в кинотеатрах сети «Москино» столичного департамента культуры пройдут бесплатные показы российских фильмов, посмотреть 12 любимых кинолент на больших экранах можно будет с 22 по 24 февраля в девяти кинотеатрах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы приглашаем горожан на программу «Синематека. Мой герой». В нее войдут фильмы со смелыми и харизматичными персонажами, на которых равнялись мужчины и которые покоряли сердца женщин. Это и волевой следователь Иван Лапшин в исполнении Андрея Болтнева, и романтичный капитан Грэй в исполнении Василия Ланового из экранизации повести Александра Грина «Алые паруса», — сказала директор сети «Москино» Светлана Максимченко.

Бесплатные кинопоказы пройдут в кинотеатрах «Вымпел», «Искра», «Салют», «Спутник», «Юность», «Тула», «Молодежный», «Сатурн» и «Полет».