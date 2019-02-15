РИАМО – 15 фев. В центре столицы на улице Большая Дмитровка вспыхнул пожар в подвале жилого дома, в ходе ликвидации загорания эвакуировали восемь человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Поздно вечером 14 февраля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 21/7, где происходило загорание в подвале шестиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара со второго этажа по автолестнице и трехколенной лестнице были спасены шесть человек. С третьего этажа спасены еще два человека. Всего на пожаре спасены восемь человек, из них двое детей. Сведений о пострадавших не поступало», – отмечается в сообщении.

Принятыми мерами пожар был ликвидирован.