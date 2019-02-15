РИАМО - 15 фев. Генеральский дом на Смоленской набережной в столице пополнил список объектов культурного наследия регионального значения, монументальное 12-этажное здание было построено в стиле сталинского ампира в 1950-х годах по проекту архитекторов Бориса Бархина, Николая Гайгарова и Моисея Лермана, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Многоквартирный дом предназначался для генеральского состава Советской армии. В разное время там жили генерал-полковник авиации Сергея Ушаков, генерал Иван Федюнинский, маршал артиллерии Николай Яковлев, его сын, известный историк-американист Николай Яковлев, артист Андрей Попов, а также балерина Екатерина Максимова. Сегодня здание по-прежнему остается жилым.

«Генеральский дом был спроектирован в 1943 году, однако из-за Великой Отечественной войны строительство отложили и вернулись к нему лишь в 1950-х годах. Вместе с соседним домом под номером 2а он представляет часть парадной застройки Смоленской набережной. Здание является характерным образцом так называемой сталинской жилой застройки середины прошлого века. До наших дней оно сохранилось в первоначальном виде», — сказал глава департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Главный фасад жилого дома, выходящий на Смоленскую набережную, асимметричен. С северной стороны он украшен невысокой башней с арками. Центр выделен эркерами с лепным декором, а верхнюю часть фасада венчает классический карниз. Над ним возвышаются аттики (декоративные стенки), часть из них по форме напоминает морские раковины. Отдельного внимания заслуживают большие окна первого этажа, украшенные наличниками с изображением цветочных букетов, переплетенных лентами.

Фасад со стороны двора выглядит более скромно. На нем можно увидеть широкие карнизы, кроме того, сохранилось ажурное металлическое ограждение на балконах. В подъездах здания целы оригинальный декор и планировка интерьера: арки с растительным орнаментом, лепные розетки на потолках и карнизы. Лестницы украшены металлическими витыми балясинами с цветочным декором, а полы выложены гранитной плиткой.

После присвоения статуса объекта культурного наследия регионального значения жилой дом на Смоленской набережной находится под охраной государства. Его исторический облик запрещено нарушать, а любые реставрационные работы могут проводиться только под контролем городского департамента культурного наследия и после согласования с ним.

Работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры в столице ведется постоянно. Список объектов культурного наследия регулярно пополняется. Только за последние семь лет охранный статус получило около 700 памятников. Из них более 370 — выявленные объекты культурного наследия, а около 330 — объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

В 2018 году реестр памятников архитектуры пополнил жилой дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Объединенное рабочее строительство». Памятником архитекторы признали также доходный дом московского купца Алексея Дурилина. Он возведен в стиле так называемой русской готики, сочетавшей в себе элементы подлинной европейской готики, византийской архитектуры и московского барокко.