РИАМО - 15 фев. Самолеты малой авиации и дроны помогли выявить 14 незаконных свалок на территории Подмосковья в минувшем году, сообщил РИАМО начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

«У нас есть межведомственное соглашение с МЧС. Мы организовывали совместные облеты на малой авиации. Кроме того, дроны также применялись для выявления свалок», - сказал Бизяев.

По его словам, воздушная техника, предоставленная региональным главком МЧС России, помогла выявить 14 незаконных свалок в Подмосковье. На данный момент Госадмтехнадзор не планирует закупать собственные беспилотники, но, возможно, в будущем возникнет такая потребность.

Бизяев подчеркнул, что большую помощь в выявлении свалок оказали жители Подмосковья, которые своевременно сообщали об этом в ведомство.

Ранее начальник Госадмтехнадзора Московской области сообщал, что в прошлом году на территории региона ликвидировали свыше 12 тысяч несанкционированных свалок и навалов мусора.