РИАМО - 15 фев. В пятницу в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода, местами будет идти небольшой мокрый снег, максимальная температура воздуха составит плюс 3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием ложбины циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 1 – плюс 3 градуса, по области - минус 2 – плюс 3 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

«Атмосферное давление немного ниже нормального. Такой тип погоды чаще всего отрицательно влияет на самочувствие людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями. При таких сочетаниях метеопараметров у гипертоников, гипотоников, перенесших сосудистые нарушения, у людей с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов могут наблюдаться недомогания, ухудшение самочувствия, появление головных болей и болей в области сердца, скачки артериального давления», - добавляется в материале.

Специалисты отмечают, что необходимо контролировать артериальное давление, поддерживать его нормальные значения, не допускать усиления болевых симптомов и купировать их приемом лекарств или с помощью домашних средств (горчичники на шейно-затылочную область, самомассаж). И, конечно, несмотря на изменчивую погоду, нужно постараться найти время для прогулок на свежем воздухе, содержание кислорода повышенное, что поможет восполнить его дефицит в организме.