РИАМО - 15 фев. В Ботаническом саду МГУ в честь Дня всех влюбленных в пятницу пройдет концерт разных музыкальных жанров с участием звезд оперы и мюзикла, также именитый французский кондитер Франсуа Равэль приготовит торт, говорится в сообщении пресс-службы сада.

«Пятнадцатого февраля – уникальный тропический концерт «Счастье есть!» со звездами оперы и мюзиклов на фестивале орхидей в цветущем Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в честь Дня всех влюбленных. Впервые в истории зрители услышат представителей абсолютно разных музыкальных жанров посреди пальм, магнолий и цитрусовых в громадной старинной оранжерее, закрытой для обычного посещения», – говорится в сообщении.

Здесь выступят звезды знаменитых московских оперных театров – меццо-сопрано Лариса Костюк, баритон Андрей Батуркин, тенор Вадим Заплечный. Также зрители услышат известных артистов московских мюзиклов – Александра Кольцова (солиста мюзикла «Чикаго»), обладательницу «Золотой маски» в жанре мюзикла, солистку театра мюзикла Елены Моисеевой и Игоря Балалаева Оксану Костецкую.

Кроме того, в концерте примут участие пианист, член союзов композиторов России и Франции Сергей Чечетко, виртуозный ансамбль «Концертино», звезда мировой сцены Елена Ревич (скрипка), народная артистка России, примадонна Театра оперетты Елена Ионова.

Всех гостей ждет приветственное шампанское и огромный торт от французского кондитера – короля шоколадных тортов Франсуа Равэля.

Мероприятие пройдет в субтропической оранжерее XVIII века. В концертный билет включено посещение крупнейшего в России фестиваля орхидей, хищных растений и суккулентов «Тропическая зима» с подводными садами, масштабной выставки насекомых, выставки картин «Эмоция цвета» и других экспозиций.