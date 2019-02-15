РИАМО - 15 фев. Первый региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 годов по Центральному федеральному округу пройдет в российской столице с 15 по 18 февраля, говорится в сообщении пресс-службы автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

«В конкурсе 2018-2019 годов в очный полуфинальный этап в ЦФО было приглашено больше участников, чем в прошлом, — 947 конкурсантов. Поэтому, как и в прошлом году, в Москве пройдут два полуфинала. Первый из них стартует 15 февраля», — говорится в сообщении.

В первый день участники пройдут контрольное компьютерное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Торжественная церемония открытия первого полуфинала состоится 16 февраля в 10:00.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться 16 и 17 февраля, результаты станут известны 18 февраля. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.

«К участию в первом полуфинале ЦФО приглашены 477 участников. Москву из их числа представляют 197 конкурсантов, Московскую область — 105, Воронежскую область — 23, Липецкую область — 20, Тульскую область — 14, Белгородскую область — 13, Брянскую область — 13, Рязанскую область — 12, Владимирскую область — 11», — добавляется в сообщении.

Одиннадцать конкурсантов представляют Тверскую область, по 10 – Ивановскую и Ярославскую, девять – Смоленскую, восемь – Орловскую, семь – Курскую, шесть – Калужскую, четыре – Тамбовскую. В полуфинал также приглашены четыре иностранных гражданина, которые представляют Беларусь, Казахстан и Украину.

«Лидеры России» – это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.