РИАМО - 15 фев. В усадьбе «Кривякино» в подмосковном Воскресенске в пятницу откроется новая часть литературного проекта «Чтение при свечах», который представляет собой историко-бытовую зарисовку из жизни дворянского сословия, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Задергиваем шторы, гасим электричество, достаем канделябры и начинаем «Чтение при свечах». Очередная часть литературного проекта откроется 15 февраля в усадьбе Кривякино», – отмечается в сообщении.

«Чтение при свечах» — это историко-бытовая зарисовка из жизни дворянского сословия. Артисты, облаченные в костюмы того времени, в интерьере усадебного дома воссоздадут атмосферу двух эпох – XIX и ХХ веков. Читать в этот раз будут Константина Паустовского.

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