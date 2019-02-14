РИАМО - 14 фев. Несмотря на сильные снегопады в январе, рейсы «Мострансавто» были выполнены на 99,3%, укомплектованность штата предприятия составляет 90%, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Несмотря на зимний сезон, который, как правило, сопровождается ухудшением погодных условий и, как следствие, усложнением транспортной обстановки, выполнению показателей транспортной работы способствовало несколько факторов», - говорится в сообщении.

В прошлом году в Подмосковье внедрили региональную навигационно-информационную систему (РНИС Московской области), система позволяет предприятию в режиме онлайн полностью контролировать автобусное сообщение, например, по таким показателям, как соблюдение расписания и движения по маршрутам, скоростной режим транспорта.

Помимо этого, проведено значительное обновление автопарка «Мострансавто» более чем на треть – средний возраст транспортных средств снизился с 6,7 до 3,2 года.

Благодаря повышению заработной платы водительскому составу на 24% и проведению широкой информационной кампании о наборе водителей в регионе, удалось привлечь к работе на маршрутах «Мострансавто» порядка 700 человек. Укомплектованность штата на сегодня составляет 90%.