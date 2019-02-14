РИАМО - 14 фев. Администрация «ВКонтакте» рассказала, что ситуация с массовым взломом находится под контролем, пароли администраторов в безопасности, сообщает Газета.ru.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» неизвестные рассылали всем в личные сообщения ссылку, при нажатии на которую во всех профилях и сообществах, которыми управляет пользователь, публиковалась одна и та же запись.

«Ситуация под контролем. Сообщества не были взломаны, пароли их администраторов в безопасности», — говорится в сообщении администрации соцсети.