РИАМО - 14 фев. В 2019 году в особой экономической зоне в подмосковном Ступине появятся 10 новых производств, а для будущей особой экономической зоны в Кашире уже готов пул инвесторов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Экономическая зона в Ступине в 2019 году привлечет 10 инвесторов, это 10 заводов и фабрик. Поэтому такой темп каждая экономическая зона обеспечивает. 10-15 новых заводов и фабрик приходится на <…> экономическую зону. У нас их уже три, и Кашира будет четвертой», - сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» в ходе Российского инвестиционного форума.

Он напомнил, что в регионе также готовят заявку на создание особой экономической зоны в Кашире.

«Мы готовим заявку, понимание есть, нам Минэкономразвития не откажет. У нас уже есть пул инвесторов. <…> Дело в том, что там находится Каширская ГРЭС, там энергоизбыточный регион, и соответственно мы очень рассчитываем, что туда придет хороший пул инвесторов», - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в регионе также работают индустриальные парки.

«В частности, (завод – ред.) Mercedes в Есипове. Он строится в индустриальном парке, не в <…> (особой – ред.) экономической зоне. Мы туда тянем канализацию, электричество, газ, дороги. Обеспечиваем все необходимое, чтобы инвестор приходил на все готовое», - пояснил Воробьев.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.