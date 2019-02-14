РИАМО - 14 фев. По итогам 2018 года Общественный совет по независимой оценке качества при министерстве здравоохранения Московской области проверил 82 медучреждения региона, все выявленные замечания будут доведены до руководителей учреждений, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Тринадцатого февраля в доме правительства Московской области состоялось заседание Общественного совета по независимой оценке качества при министерстве здравоохранения региона. Во встрече приняли участие заместитель министра здравоохранения Подмосковья Елена Утемова, председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников, члены совета, сотрудники министерства.

«В ходе заседания были подведены итоги работы совета за 2018 год. На основании проверки 82 медучреждений Подмосковья нарекания вызвали доступность некоторых ЛПУ для слабовидящих, качество и количество материалов на информационных стендах, организация уборных для маломобильных групп населения и так далее», – говорится в сообщении.

В ряде случаев были выявлены нарушения сроков приема узкими специалистами, необходимость проведения ремонтных работ.

По словам Утемовой, все замечания будут доведены до руководителей учреждений.

«Минздрав области благодарит совет по независимой оценке качества при министерстве. Вы являетесь для нас важным звеном в организации качественной медицинской помощи населению. В том числе, ваша работа позволяет нам объективно оценивать работу наших учреждений, оперативно реагировать на те или иные недоработки», - отметила заместитель министра.

Она подчеркнула, что такие советы должны быть созданы при всех крупных медучреждениях области причем с включением местных активистов, представителей общественных организаций.