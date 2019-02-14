РИАМО - 14 фев. В Москве на сегодняшний день разрабатываются 25 коробочных программных продуктов (со стандартными функциями) по аналогии с «Московской электронной школой» и «Порталом поставщиков» для взаимодействия с регионами России, сообщает ТАСС.

«Мы будем делать коробочное решение, упрощенное, чтобы могли другие регионы это использовать. И буквально неделю тому назад мы приняли разработки 25 таких проектов, которые можно было бы передавать в другие регионы, это взаимовыгодные проекты», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Российского инвестиционного форума.

Он отметил, что данное решение было принято после опыта с созданием проектов «Московская электронная школа» (МЭШ) и «Портал поставщиков». А возможность использования проекта «МЭШ» российскими педагогами, добавления ими контента дает огромный синергетический эффект.

Аналогичным примером является «Портал поставщиков». Мэр Москвы уточнил, что его презентация состоялась год назад, когда федеральным властям была предложена идея не создавать отдельный продукт, а использовать уже готовое решение столицы.

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.