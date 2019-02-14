РИАМО - 14 фев. В столичном жилом комплексе «Зиларт» приступили к строительству первого дома второй очереди, он получил негласное название «Амстердам», говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Дом возводится в центре жилой застройки между улицами архитекторов Мельникова и Щусева, недалеко от пешеходного бульвара Братьев Весниных и парка «Тюфелева роща». Его архитектурная концепция разработана голландскими специалистами, которым удалось большинство жилых помещений сделать максимально открытыми свету», - говорится в сообщении.

Корпус, вошедший в план застройки ЖК как один из корпусов дома №17, уже получил негласное название «Амстердам».

Строение, как и все дома первой очереди строительства, будет необычным: на 80% «одетым» в стекло, переплетенное терракотовыми лентами. «Эффект плетения» обеспечат эркеры, число которых в некоторых квартирах дойдет до шести.

«Здание рассчитано на 556 квартир общей площадью 31,7 тысячи квадратных метров. Большинство из них будет иметь панорамное остекление с двусторонней ориентацией, а в квартирах на верхних этажах станет возможным установить камин. На двух подземных этажах застройщик оборудует паркинг на 460 машино-мест», - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Сдача нового дома в эксплуатацию намечена на 2020 год. Всего же рамками второй очереди строительства жилого комплекса инвестор – «Группа ЛСР» - планирует возвести 200 тысяч квадратных метров жилья.