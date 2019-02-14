РИАМО - 14 фев. В Троицком и Новомосковском округах столицы планируют за три года удвоить объемы строительства объектов социальной инфраструктуры, среди возводимых соцобъектов - строящийся административно-деловой центр в Коммунарке, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

«Девелоперы активно участвуют в создании современной социальной инфраструктуры ТиНАО. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина эта проблематика для нас является приоритетной. За шесть с лишним лет построено немало соцобъектов, более 60, а в ближайшие три года нам предстоит эту цифру удвоить», - сказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, доля вводимых по АИП соцобъектов значительно вырастет по сравнению с 2012-2018 годами. К примеру, с 2012 по 2018 год из 67 объектов социального назначения 14 было возведено за счет средств АИП, а 53 — инвестиционных. На 2019 год запланировано строительство 38 объектов социальной инфраструктуры: 21 из них возведут за счет бюджетных средств, 17 - за счет средств инвесторов.

Жидкин отметил, что среди возводимых соцобъектов - строящийся административно-деловой центр в Коммунарке, и напомнил, что при разработке его концепции особое внимание уделили социальной составляющей.

«Планируется, что в АДЦ будет построен 1 миллион квадратных метров жилья. В жилых микрорайонах построят три школы и пять детских садов. Каждая школа будет рассчитана не менее чем на 1,2 тысячи учеников, а детские сады одновременно смогут принять почти 1,3 тысячи малышей», - добавил руководитель департамента.

Он уточнил, что начало созданию социальной инфраструктуры в АДЦ уже положено. В 2018 году сдано в эксплуатацию административное здание, в котором разместилась префектура ТиНАО и другие полезные жителям структуры, активно идет строительство крупнейшей в Москве больницы.