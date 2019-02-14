РИАМО - 14 фев. Полицейские изъяли порядка 20 граммов наркотика МДМА при личном досмотре мужчины в Красногорске, злоумышленник задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Тринадцатого февраля в 03:40 у дома на улице Райцентр в Красногорске сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД совместно с патрульно-постовой службой полиции УМВД установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1994 года рождения, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 18,52 грамма МДМА (d,L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин)», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».