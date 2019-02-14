РИАМО - 14 фев. В Московской области 15 февраля мощный североатлантический циклон принесет штормовой ветер, его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеовести».

Конец рабочей недели ознаменуется ухудшением метеоусловий и так называемым «балтийским синдромом». Виной тому станет мощный североатлантический циклон, который охватит своим ненастным влиянием большую часть Европейской России.

«Основным поражающими метеофактором станут довольно сильные ветры, которые будут достигать штормовых показателей – 15-20 метров в секунду в Ленинградской, Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской, Тульской областях, Мордовии, Удмуртии, Татарстане, Марий-Эл и на западе Вологодчины», - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за сочетания такого плотного ветра и высокой влажности (85-90%) возникнет «балтийский синдром» – температура в ощущениях будет казаться на 5-6 градусов ниже реальной (псевдопотенциальная температура до минус 5 градусов, фактическая - плюс 1).

«Сильные ветры сохранятся в ближайшие 3-4 суток», - подчеркивается в материале.

В Подмосковье и Москве на 15 февраля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра.