РИАМО - 14 фев. В соцсети «ВКонтакте» неизвестные рассылают в личные сообщения ссылку, которая позволяет взламывать пользователей и сообщества, в данной вредоносной ссылке содержится JS-скрипт, сообщает Lenta.ru.

«Во «ВКонтакте» неизвестные рассылают в личные сообщения ссылку, при нажатии на которую во всех профилях и сообществах, которыми управляет пользователь, публикуется одна и та же запись», - говорится в сообщении.

Автор Telegram-канала «ИБач» отметил, что в данной вредоносной ссылке содержится JS-скрипт.

В свою очередь представитель соцсети «ВКонтакте» сообщил, что специалисты уже оперативно решают проблему.

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