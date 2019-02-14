РИАМО - 14 фев. Туристический проект «Зима в Подмосковье» оказался успешным и превзошел все ожидания, летом программу сменит новый туристический проект, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

«Мы можем констатировать, что «Зима в Подмосковье» превзошла наши ожидания. Это пилотный проект, цель которого рассказать нашим жителям и жителям соседних регионов о нашем Подмосковье. Мы даже не подозревали, что в таком масштабе удастся ее реализовать. И в новогодние праздники, и в выходные все больше людей стало выходить гулять, путешествовать по соседним городам», - сказала Виртуозова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Она добавила, что скоро будет объявлена новая программа - летняя, в нее войдут часть весны, лето и часть осени. Это большой традиционный дачный период.

Вице-губернатор отметила, что туристы зачастую предпочитают приезжать в Московскую область на один день.

«Наша первоочередная задача - предложить людям, которые к нам приезжают, остаться в Подмосковье и продолжить путешествие на следующий день. Мы предлагаем муниципальные маршруты - в области рядом находятся сразу по несколько муниципалитетов, которые невозможно осмотреть за один день. Подскажем, где лучше поселиться, куда поехать, за сколько минут они доедут, каким транспортом лучше добираться, где поесть, что посмотреть», - уточнила Виртуозова.

Сезонные туристические проекты в Подмосковье охватывают несколько форматов: спорт, культура, массовые развлечения и акции, ярмарки.

«Наша лучшая практика – это инфраструктура известной лыжной трассы Лазутинки в Одинцове. В следующем году к зиме у нас откроются такие лыжни еще в шести-восьми муниципалитетах», - отметила вице-губернатор.

Она также добавила, что портал Welcomе.mosreg.ru, получивший в четверг на форуме высокую награду за развитие туристического потенциала региона, будет совершенствоваться и станет еще более удобным для пользователей.

Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.

Проект подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области.

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