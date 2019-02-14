РИАМО - 14 фев. Туристический проект «Зима в Подмосковье» оказался успешным и превзошел все ожидания, летом программу сменит новый туристический проект, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.
«Мы можем констатировать, что «Зима в Подмосковье» превзошла наши ожидания. Это пилотный проект, цель которого рассказать нашим жителям и жителям соседних регионов о нашем Подмосковье. Мы даже не подозревали, что в таком масштабе удастся ее реализовать. И в новогодние праздники, и в выходные все больше людей стало выходить гулять, путешествовать по соседним городам», - сказала Виртуозова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Она добавила, что скоро будет объявлена новая программа - летняя, в нее войдут часть весны, лето и часть осени. Это большой традиционный дачный период.
Вице-губернатор отметила, что туристы зачастую предпочитают приезжать в Московскую область на один день.
Сезонные туристические проекты в Подмосковье охватывают несколько форматов: спорт, культура, массовые развлечения и акции, ярмарки.
«Наша лучшая практика – это инфраструктура известной лыжной трассы Лазутинки в Одинцове. В следующем году к зиме у нас откроются такие лыжни еще в шести-восьми муниципалитетах», - отметила вице-губернатор.
Она также добавила, что портал Welcomе.mosreg.ru, получивший в четверг на форуме высокую награду за развитие туристического потенциала региона, будет совершенствоваться и станет еще более удобным для пользователей.
Туристическая программа «Зима в Подмосковье» призвана познакомить россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в регионе. В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений.
Проект подразумевает праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории Московской области.
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