РИАМО - 14 фев. Информация о минировании Ярославского и Киевского вокзалов в Москве не соответствует действительности, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Он уточнил, что в дежурную часть управления на транспорте МВД России по ЦФО поступили сообщения о подозрительных предметах на Ярославском и Киевском вокзалах.

«Сотрудниками транспортной полиции проведены проверки железнодорожных вокзалов. Подозрительных предметов не обнаружено», - сказал собеседник агентства.

Волна звонков телефонных террористов о минировании зданий инфраструктуры и торговых площадок прокатилась по России в сентябре 2017 года. В общей сложности было «заминировано» около 3,5 тысяч зданий в 180 городах страны. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась.

С 5 февраля по России снова прокатилась волна «телефонного терроризма». В правоохранительные органы Москвы и Московской области поступило свыше 600 анонимных сообщений о минировании объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Неизвестные сообщили о заложенных бомбах более чем в 10 зданиях в Москве>>