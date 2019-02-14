РИАМО - 14 фев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал экономику самой важной сферой для развития, так как эта отрасль позволяет развивать и другие сферы, и отметил, что она является самым трудоемким национальным проектом.

Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

«Экономика – всему голова. Мы уделяем много времени, внимания привлечению инвесторов, и форум, на котором мы сейчас находимся, он тоже посвящен, прежде всего, поиску, привлечению инвесторов, снижению различных барьеров, препятствий. Всему тому, что является угрозой для привлечения денег, потому что нам нужно расти, нам нужны деньги в бюджет, чтобы реализовывать социальные программы, для этого нужна экономика. Поэтому, наверное, экономика – самый главный и ответственный (нацпроект – ред.)», - сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24», отвечая на вопрос про самый трудоемкий нацпроект.

Всего в России утверждены 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт».

Российский инвестиционный форум – это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов РФ. Он проводится при участии председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Форум проходит с 13 по 15 февраля в Сочи.